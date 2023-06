Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:SERIE A TIMGare del 2-3-4 giugno 2023 - Diciannovesima giornata ritornoAtalanta-Monza 5-2Cremonese-Salernitana 2-0Empoli-Lazio 0-2Lecce-Bologna 2-3Milan-Hellas Verona 3-1Napoli-Sampdoria 2-0Roma-Spezia 2-1Sassuolo-Fiorentina 1-3Torino-Internazionale 0-1Udinese-Juventus 0-1B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVOIl Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 giugno 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:" " " N. 103SERIE A TIMGare del 2-3-4 giugno 2023 - Diciannovesima giornata ritornoIn base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:a) SOCIETA'Il Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Hellas Verona, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Roma, Salernitana, Sassuolo, Spezia, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,delibera,salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.* * * * * * * * *Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 2° del secondo tempo, lanciato diversi fumogeni sul terreno di giuoco, che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa sette minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, tre bengala e alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.b) CALCIATORICALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00SANTOS DA SILVA Marlon (Monza): per avere, al 25° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco colpito con una manata la schiena di un avversario, e, per avere inoltre, mentre abbandonava il terreno di giuoco, rivolto al Quarto Ufficiale un'espressione irriguardosa.SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARAOLIVEIRA DA SILVA Rogerio (Sassuolo): per avere, al 42° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara espressioni ingiuriose.SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARAAMIAN ADOU Kelvin (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.CAMBIAGHI Nicolo (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.TRESSOLDI NETTO Ruan (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.CALCIATORI NON ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARADYBALA Paulo Exequiel (Roma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).GYASI Emmanuel (Spezia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).IZZO Armando (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).KOUAME Kouakou Christi (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).PELLEGRINI Lorenzo (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).PIATEK Krzysztof (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARAAMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)MENDONCA CABRAL Arthur (Fiorentina)AMMONIZIONETERZA SANZIONENESTOROVSKI Ilija (Udinese)PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIOAMMONIZIONEDODICESIMA SANZIONECOULIBALY Lassana (Salernitana)AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)NIKOLAOU Dimitrios (Spezia)OTTAVA SANZIONEDE PAOLI Fabio (Hellas Verona)HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan)SINGO Wilfried (Torino)TOLOI Rafael (Atalanta)SETTIMA SANZIONEAKPA AKPRO Jean Daniel (Empoli)MAGNANI Giangiacomo (Hellas Verona)PAREDES Leandro Daniel (Juventus)ROVELLA Nicolo (Monza)SESTA SANZIONEPOSCH Stefan (Bologna)VECINO FALERO Matias (Lazio)AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)CALHANOGLU Hakan (Internazionale)GATTI Federico (Juventus)GHIGLIONE Paolo (Cremonese)KAKARI Ibrahim Suleman (Hellas Verona)TERZA SANZIONECABAL MURILLO Juan David (Hellas Verona)ESPOSITO Salvatore (Spezia)GALLO Antonino (Lecce)MURRU Nicola (Sampdoria)WISNIEWSKI Przemyslaw (Spezia)SECONDA SANZIONEGOSENS Robin Everardus (Internazionale)SHOMURODOV Eldor (Spezia)TERZIC Aleksa (Fiorentina)PRIMA SANZIONEMARCHIZZA Riccardo (Sassuolo)PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPOAMMONIZIONESETTIMA SANZIONEBERARDI Domenico (Sassuolo)AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)AEBISCHER Michel (Bologna)TERZA SANZIONEARSLAN Tolgay Ali (Udinese)SECONDA SANZIONEZIRKZEE Joshua Orobosa (Bologna)PRIMA SANZIONERANIERI Luca (Fiorentina)ZOET Jeroen (Spezia)c) ALLENATORIESPULSISQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARAFOTI Salvatore (Roma): per avere, al termine del primo tempo, rientrando negli spogliatoi, rivolto ad un Assistente espressioni ingiuriose; recidivo.SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) ED AMMENDA DI € 5.000,00BOCCHETTI Salvatore (Hellas Verona): per avere, al 27° del secondo tempo, alla notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara un'espressione irriguardosa.SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) ED AMMENDA DI € 5.000,00GASPERINI Gian Piero (Atalanta): per avere, al 25° del secondo tempo, alla notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara una critica irriguardosa.AMMONITIAMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)JURIC Ivan (Torino)TERZA SANZIONESOTTIL Andrea (Udinese)PRIMA SANZIONESEMPLICI Leonardo (Spezia)d) ALTRI TECNICIESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARASALZARULO Michele (Roma): per essere, al 46° del secondo tempo, entrato sul terreno di giuoco arrivando quasi all'altezza del cerchio di centrocampo innescando un battibecco con un calciatore della squadra avversaria.Il Giudice Sportivo: dott. Gerardo Mastrandrea" " "____________________________________Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.PUBBLICATO IN MILANO IL 5 GIUGNO 2023IL PRESIDENTELorenzo Casini