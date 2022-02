b) CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO



AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 2.000,00 (QUARTA SANZIONE)

AMMENDA DI € 10.000,00

c) ALLENATORI

ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 15.000,00

dopo l'acceso diverbio al termine del derbyn. Sono queste alcune del decisione del Giudice Sportivo dopo la 24a giornata di Serie A: il terzino rossonero, che viene anche fermato per un turno per via dell'espulsione, viene sanzionato per 5mila euro, 10mila invece l'attaccante nerazzurro per reiterati insulti.per gravi espressioni ingiuriose al termine del match e, sempre per espressioni ingiuriose. Di seguito tutte le decisioni:B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVOIl Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’8 febbraio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:" " " N. 61SERIE A TIMGare del 5-6-7 febbraio 2022 – Quinta giornata ritornoIn base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:a) SOCIETA'Il Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata ritorno sostenitori delle Società Internazionale, Milan e Salernitana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,delibera,salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.* * * * * * * * *Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo, lanciato una moneta nel recinto di giuoco che colpiva uno steward senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni oggetti di vario genere nel recinto e sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.ZANIOLO Nicolo' (Roma): per comportamento non regolamentare in campo (Ottava sanzione); per avere, al 50° del secondo tempo, contestato con parole irrispettose una decisione del Direttore di gara.HERNANDEZ Theo Bernard (Milan): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco; per avere inoltre, al 50° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della tifoseria avversaria; infrazione quest’ultima rilevata dai collaboratori della Procura federale.EBUEHI Tyronne Efe (Venezia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.MANDRAGORA Rolando (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.MUSSO Juan Agustin (Atalanta): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.OSTIGARD Leo Skiri (Genoa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.TORREIRA DI PASCUA Lucas Sebastian (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.BASTONI Alessandro (Internazionale): per avere, al termine della gara rivolto agli Ufficiali di gara un'espressione ingiuriosa, reiterando tale atteggiamento due volte, nonostante l’invito a trattenersi; infrazione rilevata da un Assistente.ARSLAN Tolgay Ali (Udinese): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).BONAVENTURA Giacomo (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).CECCARONI Pietro (Venezia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).DE SILVESTRI Lorenzo (Bologna): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).DEIOLA Alessandro (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).LUKIC Sasa (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).RASPADORI Giacomo (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).SCAMACCA Gianluca (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).CANDREVA Antonio (Sampdoria)MANCINI Gianluca (Roma)AMIAN ADOU Kelvin (Spezia)BUSIO Gianluca Cristiano (Venezia)KIWIOR Jakub Piotr (Spezia)MORATA MARTIN Alvaro Borja (Juventus)PEZZINI LEIVA Lucas (Lazio)ZAPPACOSTA Davide (Atalanta)RODRIGUEZ LEDESMA Pedro Eliezer (Lazio): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Quarta sanzione).SOPPY Beanou Junior Brandon (Udinese): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Quarta sanzione).MARTINEZ Lautaro Javier (Internazionale): per avere, al 50° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto reiteratamente ad un calciatore avversario espressioni insultanti, mentre quest’ultimo abbandonava il recinto di giuoco; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.LUCARELLI Davide (Milan): per avere, al 38° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.INZAGHI Simone (Internazionale): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, avvicinandosi al Direttore di gara, proferito nei confronti del medesimo espressioni gravemente irriguardose.