Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 19 ottobre 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:​



SOCIETÀ

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato più volte un fascio di luce-laser verso calciatori della squadra avversaria.



CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

RAMOS MARCHI Luiz Filipe (Lazio): per essere, al termine della gara, saltato sulle spalle di un avversario cingendogli il collo, generando un parapiglia tra i calciatori delle due squadre.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PEREYRA Roberto Maximil (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SOTTIL Riccardo (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

THORSBY Morten (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



AMMENDA DI € 10.000,00

KOLAROV Aleksandar (Internazionale): per avere, al 40° secondo tempo, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto provocatorio e volgare; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.





ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

D'AVERSA Roberto (Sampdoria): per avere, al 47° del secondo tempo, entrando di circa un metro sul terreno di giuoco, contestato con veemenza una decisione arbitrale.