C'è un agente del mondo del calcio dietro la fine della storia fra Belen Rodriguez e Andrea Iannone? La risposta è sì, almeno secondo il settimanale Chi che nell'ultimo numero in edicola ha sganciato la bomba, questa volta non di mercato.



Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini Belen si sarebbe innamorata questa estate di Gabriele Giuffrida, agente di calciatori storici come Hernan Crespo e oggi procuratore in Italia di Perotti della Roma, Palacio del Bologna, Iago Falque del Torino oltra a tanti altri.



Giuffrida è anche un imprenditore e possiede qualche importante locale ad Ibiza dove, verosimilmente ha conosciuto Belen. Anche lui è di recente tornato single dopo la fine della relazione con un'altra bellissima della nostra televisione, Cristina Buccino. Se il gossip fosse confermato Giuffrida sarebbe sicuramente caduto in piedi. Ecco Belen e Cristina nella nostra gallery.