La passione per il Cosplay sta prendendo sempre più piede anche in Italia dove sono sempre di più i ragazzi e le ragazze a cui piace mettere in scena "versioni alternative di sé" attraverso trucchi, vestiti e travestimenti. Fra le cosplayer più note c'è sicuramente Himorta, la manga di Avanti un altro, ma alle sue spalle tante altre bellissime ragazze si stanno facendo strada come Giulia Valeriani, in arte moonchild_77 che con i suoi quasi 175mila follower riscuote ampio successo.



25 anni originaria di Ravenna è diventata famosa anche per la rappresentazione del Cyborg c-18 di Dragonball, ma spopola sul web anche grazie al suo fisico incredibile. Super appassionata di fitness, Giulia si mette in mostra anche con workout e sessioni di allenamento super. E noi ve la mostriamo in tutto il suo splendore (e in tutte le sue forme) nella nostra gallery