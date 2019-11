Vendere Barella è stato talmente doloroso che ha reagito con grandi investimenti proprio a centrocampo. Questo è quanto racconta il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, alla Gazzetta dello Sport.



“«Per me è stato come il mio quinto figlio in questi anni (sul divano c’è la maglia numero 18 di Nicolò con la dedica «Al mio presidente dal suo unico 18», ndr) mi è spiaciuto talmente tanto venderlo che mi è scattata la molla: senza di lui voglio costruire un centrocampo ancora più forte. E sono arrivati Rog, Nandez, Nainggolan. Per dare un bel gioco a una squadra servono un grande tecnico e un grande centrocampo. Oggi posso dire di averli entrambi. Lo ringrazio per quel che ha fatto per noi, e lo stesso dovrebbero fare tutti i tifosi del Cagliari. E cominciano a ringraziarmi anche quelli dell’Inter che prima incontrandomi si rammaricavano di averlo pagato troppo»”.