Cena di mercato milanese ieri sera per il Cagliari. Oltre all'allenatore Rolando Maran e al direttore sportivo Marcello Carli, seduto al tavolo c'era anche il presidente Tommaso Giulini che, al termine della stessa, ha parlato a Sky Sport del futuro di Nicolò Barella: "Sicuramente Nicolò avrà qualche giorno in più di vacanza avendo giocato fino all’altro ieri (l'Europeo Under 21 ndr). Se ci sono novità sulla trattativa con i nerazzurri? Nessuna". Le due società sono ancora alla ricerca dell'accordo, con l'Inter fiduciosa sulla chiusura dell'operazione con il Cagliari.