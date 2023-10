, Football director della, si confessa in un lunga intervista al Festival dello Sport, organizzato a Trento dalla Gazzetta dello Sport."Cosa mi ricorda? Viaggi molto lunghi da Prato, per andare a vedere la Juve. Ero un bambino che sognava molto. La mia passione nasce da bar di mio nonno, dove si parlava tanto di sport, di ciclismo... C'erano persone che facevano della passione una ragione di vita"."Quella di Platini, Tardelli, Boniek... Sapevo a memoria la formazione. Ma quella di Lippi è stata una Juve straordinaria, che va ricordata in mezzo a tante grandissime: quella rappresenta lo spirito giusto"."Hanno tutte un grande fascino, in tutte le categorie. Anche in Serie B con il Carpi, l'anno scorso con il Napoli... Ma quella più importante sarà sempre la prossima"."Penso a Del Piero, Baggio, Platini... Hanno segnato un'epoca del calcio mondiale, dobbiamo andarne orgogliosi. Dirne uno solo è troppo poco"."Ricordo Juventus-Imperia, prima della partita del famoso rigore-non rigore di Iuliano. Non sono stato un buon esempio come difensore (ride, ndr.). In amichevole ero molto emozionato, portai anche mio padre che era molto emozionato, è stato un bel momento della mia vita"."Era un fanatico, io avevo una visione più a 360 gradi. Lui è stato un grande tifoso, forse mi manca la condivisione con lui di certi momenti"."Ho fatto tante partite tra i dilettanti, in Serie C. Aiuta a capire l'errore, a fare una valutazione. Dentro ogni partita ci sono prestazioni giuste e altre meno. Ricordo una volta con Albiol, fece due errori ed era disperato. Gli ho detto che secondo me ha sbagliato perché secondo me voleva sopperire a una mancanza di un compagno. Mi chiese come avevo fatto ad accorgermi, gli dissi che avevo giocato 400 partite al Nord (ride, ndr.). Il giocatore deve essere giudicato da chi è in grado di capire"."Era la mia più grande passione, mia mamma non era così contenta. Ma scelsi una strada tortuosa, piena di punti di domanda (dopo aver completato 19 esami di Architettura, ndr.). Mio padre mi spalleggiava di più, ma anche lui la preoccupazione l'aveva perché non c'era la sicurezza di un futuro. Ma la mia passione era tanta da sopperire a tutte le incertezze"."Ero diventato un punto di riferimento per i mister, i direttori, i compagni, facevo gestione senza accorgermi. Per natura sono un aggregante, stavo facendo già gestione. Non mercato, ma qualche suggerimento lo davo. Ero un punto di riferimento naturale, poi a 24 anni avevo l'ambizione di fare il dirigente: me lo ha ricordato mia madre, conserva tutto. Non mi piace molto apparire, adesso rappresento un club importante ed è giusto che mi faccia sentire ma mi piace dare più forza al noi, agli altri. Credo sia il modo più corretto, la Juventus guarda caso inizia con "you" - tu - e finisce con "us" - noi-: racchiude molto di quello che penso del gruppo squadra".