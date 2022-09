Cristiano Giuntoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport, parlando di Kvaratskhelia. Il georgiano è stato anche un'obiettivo della Roma. Il direttore sportivo ha spiegato come ha battuto la concorrenza per portare l’attaccante al Napoli. Queste le sue parole: “Quando a febbraio scoppiò il conflitto in Ucraina, lui tornò in Georgia alla Dinamo Batumi. Ci fiondammo lì con il contratto. Siamo stati più rapidi di Juve, Roma e Real Sociedad e abbiamo chiuso per 10 milioni“.