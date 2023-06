Una svolta inaspettata.Secondo quanto si apprende dal CdM,- leggasi penalizzazioni e riferimento al caso Juventus -, ovvero solamente dopo che il Collegio di Garanzia si sarà definitivamente pronunciato. Lo ha annunciato il ministro dello sportnella conferenza stampa post CdM.“Questo può accadere anche a stagione in corso, contrariamente a quanto si è detto, ma solo in caso di una sentenza definitiva, per evitare che i punti vengano tolti e rimessi più volte., sulla linea guida di efficienza e trasparenza,. La speranza, ma siamo certi che sia così, è che le tempistiche del Collegio di Garanzia siano coerenti con i termini per iscrizioni del campionato” ha commentatoin conferenza stampa, riportata dall'ANSA.Ma non solo.Per accedere a questo beneficio sarà necessario che il calciatore trasferito sia in forza alla società per due anni consecutivi.: si è deciso di attendere il verdetto della Corte Costituzionale che può arrivare nei primi giorni di luglio, come riportato da La Gazzetta dello Sport.