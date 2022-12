L'Assemblea degli Azionisti di ieri in casa Juventus ha chiuso ufficialmente l'era Andrea Agnelli che però si porterà dietro, per il nuovo cda e per la nuova società tantissime tematiche legali rimaste aperte. Oltre all'inchiesta Prisma della Procura di Torino non vanno sottovalutati i tre filoni di indagine della giustizia sportiva che potrebbero presto portare a nuovi deferimenti.Il primo filone, quello più importante per la giustizia ordinario è quello sulle manovre stipendi e le scritture private non depositate. È stato, riporta la Gazzetta dello Sport anche il primo fascicolo aperto dal capo della Procura federale Giuseppe Chiné una volta acquisiti gli atti di Torino, il 24 novembre. Il secondo riguarda l’apertura del fascicolo sui procuratori-agenti protagonisti delle trattative in essere e le Plusvalenze bis. Il procuratore Chiné è convinto che le indagini svolte dai pm di Torino, con mezzi che gli inquirenti federali non possono avere, dimostrino il dolo del cosiddetto “sistema Paratici”. Il 20 gennaio quindi si tornerà davanti alla Corte federale d’Appello (che avrà una composizione diversa da quella che emise la sentenza il 27 maggio). Il terzo filone riguarda "i nuovi partner", quei club che con la Juve hanno portato alle presunte plusvalenze fittizie. Sono società assenti nel primo processo (Atalanta, Sassuolo e Udinese su tutte).eventuali deferimenti dovrebbero arrivare a fine gennaio. Le sanzioni per la Juve (articolo 31 comma 3 CGS) prevedono un’ammenda "a cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica".secondo il comma 1 dell’articolo 31 CGS sono previste sanzioni amministrative e deferimenti; se ci saranno gli estremi del comma 2 (modifica bilanci per iscrizione al campionato) la sanzione potrebbe essere di una penalizzazione fino alla retrocessione.se ci fosse un deferimento, il Tribunale federale potrebbe chiedere anche in questo caso ammende e uno o più punti di penalizzazione.