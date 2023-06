Il tempo, come sempre, sarà l’unico giudice al di là delle simpatie personali e degli interessi di parte. Siccome, però, nessuno oggi può sapere se il Milan tornerà davvero grande, con la continuità di chi non si accontenta di partecipare,. Paolo Maldini, infatti, rappresentava e rappresenterà sempre la storia del Milan che insieme con il suo indimenticabile papà Cesare ha contribuito a scrivere, per cui sarebbe stato molto più facile confermarlo.cavalcando l’onda di una parte della critica secondo la quale non avrebbe il profilo giusto per guidare una grande squadra.E proprio perché non si era mai verificata una situazione simile, storica nel suo genere, è giusto analizzarne il motivo cercando di entrare nella mentalità americana del proprietario del club rossonero.Abituato a condividere tutti i suoi progetti con l’intero staff dei suoi collaboratori,. E siccome è lui il capo che versa il denaro è giusto che decida di conseguenza.Anche perché dopo il principale motivo della separazione ce ne sono altri, tutt’altro che trascurabili. Come ha riconosciuto più volte lo stesso Maldini,, visto che nelle sfide con Napoli e Inter non ha mai potuto contare sui nuovi acquisti, a cominciare dal più atteso e più pagato, De Ketelaere., da aggiungere a quella di avere perso senza incassare nemmeno un euro i vari Donnarumma, Calhanoglu, Kessie e Romagnoli. Quanto basta per capire che come viene esonerato un allenatore se non ottiene i risultati, allo stesso modo può essere esonerato un manager se sbaglia e per di più non è in sintonia con la proprietà perché chiede sempre più autonomia.specialmente di quelle geograficamente lontane dalle nostre, per cui saranno fondamentali le competenze specifiche. In questo senso, come ormai hanno capito tutti, il francese Geoffrey Moncada, dal 2018 capo dello “scouting” del Milan, che tra l’altro ha scoperto Mbappè e scelto Maignan come sostituto di Donnarumma, avrà più poteri e con lui collaborerà l’amministratore delegato Giorgio Furlani, che rispetto a Ivan Gazidis ha il vantaggio di essere italiano e milanista. L’idea è quella di un gruppo di lavoro in cui tutti remano nella stessa direzione, con un ruolo ancora più importante per. E proprio perché la campagna acquisti di un anno fa ha indebolito la squadra, non sarà semplice adesso trovare rinforzi veri in tutti i reparti.E’ questa la più urgente sfida del dopo-Maldini, cui ne seguirà una ancora più importante e difficile. Perché Cardinale, oltre al sacrosanto diritto di scegliere i suoi collaboratori,che non si accontenti di arrivare in semifinale di Champions e quarto in campionato, tra l’altro grazie alla penalizzazione della Juventus come quest’anno. E soltanto se ci riuscirà avrà completato la sua missione.