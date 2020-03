. È stato così in estate, e quando la società bergamasca ha acquisito cinque nuovi calciatori ma di fatto soltanto due sono entrati nelle scelte di. E lo schema si è ripetuto nel caso di mercato di gennaio 2020, rispetto al quale però i dati sono ancora esigui per trarre delle indicazioni consolidate. Anche durante la sessione invernale sono arrivati cinque nuovi calciatori, dei quali due (sia pure in misura molto diversa) sono stati privilegiati dalle scelte dell'allenatore. E uno dei due costituisce caso molto curioso, poiché sta macinando presenze (cioè fa curriculum) nonostante l'esiguo numero di minuti giocati. Ma andiamo nel dettaglio. Anticipando alcuni dati. Fin qui l'Atalanta ha giocato 34 partite fra Serie A (25), Champions League (8) e Coppa Italia (1), per un totale di 33.660 minuti giocati (non vengono calcolati i tempi di recupero). Questa cifra si ricava come segue: 11 giocatori in campo moltiplicato per 90 (i minuti del tempo regolamentare di gara), ciò che produce la cifra di 990 minuti, che a sua volta viene moltiplicata per 34 (le gare giocate dall'Atalanta).(le gare in questione sono Genoa-Atalanta 1-2, Atalanta-Manchester City 1-1, Sampdoria-Atalanta 0-0 e Fiorentina-Atalanta 1-2). Ciò significa che la squadra nerazzurra ha effettuato 472 impieghi (per impiego deve intendersi la singola presenza in campo di un calciatore, anche per 1 solo minuto di gioco). Vediamo quanta parte di questi numeri è stata prodotta dai nuovi arrivati.- Durante la sessione estiva del 2019 l'Atalanta ha acquisito 5 calciatori. In ordine alfabetico: Guilhermedal Siviglia, Simonanch'egli dal Siviglia, Ruslandal Genk, Luisancora dal Siviglia (ma già in Italia durante la scorsa stagione, che nella seconda metà era stata trascorsa in prestito nelle file della Fiorentina) e Martindal Fenerbahce.(ma Muriel era già in Italia prima di passare all'Atalanta, mentre Kjaer aveva già accumulato due esperienze in Serie A con le maglie di Palermo e Roma), con una curiosa predilezione per il Siviglia. Che fornisce al club nerazzurro 3 nuovi arrivi su 5, di cui il solo Muriel a titolo definitivo e gli altri due in prestito.. Si tratta di, che ha visto da bordo campo la gara inaugurale giocata sul campo della Spal prima di tornare in Turchia al Başakşehir.. Il danese ha accumulato 6 presenze fra Serie A e Champions League, di cui però 4 da titolare e 3 intere per un totale di 450 minuti giocati. Quasi irrilevante l'apporto di Guilherme Arana: 4 spezzoni di partita di cui nessuno da titolare, tutti in campionato (e tre panchine sulle sei possibili, nelle gare di Champions disputate durante la sua permanenza a Bergamo), di cui una da 10 minuti e una di 5, per un totale di 75 minuti giocati.. Il colombiano è stato presente in 28 delle 34 gare giocate dall'Atalanta fra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Ma di queste 28 presenze soltanto 10 hanno visto Muriel schierato nella formazione di partenza e soltanto in un'occasione per 90 minuti (la gara di Coppa Italia persa 2-1 a Firenze). Nonostante questo impiego fatto a spezzoni di partita, Muriel ha fin qui realizzato 14 gol (13 in campionato e 1 in Champions), con 1.190 minuti giocati. Un emblema della logica di rotazione voluta da Gasperini, così come lo è Malinovsky. Che presenta però numeri più alti rispetto a Muriel. L'ucraino è stato presente in 31 gare su 34, di cui 8 da titolare e 6 giocate per 90 minuti. Per quanto riguarda le altre 2, in una è stato sostituito al 79' (Roma-Atalanta 0-2) e nell'altra è stato espulso per somma di ammonizioni al 74' (Sampdoria-Atalanta 0-0). Il suo bottino di gol tocca quota 5, di cui 4 in campionato e 1 in Champions League. I suoi minuti giocati sono 1.267.- Il mercato invernale atalantino è quasi una fotocopia di quello estivo.(Guilherme Arana all'Atletico Mineiro e Kjaer al Milan, entrambi in prestito da Siviglia),: Mattiain prestito dal Milan, l'ex milanista Raoulgiunto in prestito dal Bordeaux, il tedesco Lennartproveniente dal club olandese dell'Heracles Almelo, il franco-camerunense Adriengiunto in prestito dal Nizza e il giovane croato Boškoproveniente dall'Osijek.. Dei cinque appena nominati il solo Caldara ha trovato impiego con regolarità. Il difensore è stato presente in 5 delle 9 gare che l'Atalanta ha giocato dal giorno del suo arrivo, tutte da titolare e due per 90 minuti con un totale di 374 minuti. Tre dei cinque nuovi arrivi sono fin qui rimasti a guardare: Bellanova e Czyborra hanno fatto soltanto panchina, Šutalo nemmeno quella ma perché infortunato. E. Di queste quattro partite, due sono di Champions League (andata e ritorno contro il Valencia), con ingressi in campo al 92' e al 83'.– Nel complesso i minuti giocati dai calciatori atalantini giunti durante le due sessioni di calciomercato sono 3.370, che rispetto ai 33.660 minuti complessivi costituiscono il 1. Per quanto riguarda gli impieghi, quelli dei nuovi sono 78 su un totale di 472, cioè il(1. continua)