Un inizio da attaccante, il bollino di garanzia di uno dei migliori settori giovanili francesi e di tutta Europa (dove sono cresciuto, tra gli altri, calciatori del calibro di Pogba e Payet),protagonista di una lampante evoluzione che lo ha portato dalla formazione Under 19 alla prima squadra allenata da Paul Le Guen, con cui ha collezionato già 14 presenze in seconda divisione.: all'età di 11 anni, gli osservatori del Le Havre lo individuano e, prima che la sua evoluzione lo conducesse diversi metri più indietro. In questa prima annata coi più grandi e anche tra le fila della Francia Under 19 - con cui è protagonista in questi giorni della fase decisiva di qualificazione all'Europeo di categoria -, che riesce a risultare rapido e coordinato nei suoi interventi, pur dovendo ancora migliorare in qualche lettura sia in marcatura che negli uno contro uno.- Difetti assolutalmente limabili e che non cancellano la, bravo a staccarsi coi tempi giusti per andare a prendere l'attaccante anche molto lontano dalla propria area di rigore. Un profilo che si addice a quelle squadre che praticano una filosofia di gioco aggressiva e propositiva, come il Milan di Stefano Pioli, che ha sempre un occhio di riguardo per il calcio francese. Il contratto di Touré scade nell'estate 2023 e per questo motivo la sua situazione viene seguita dai rossoneri e dagli altri club interessati con particolare attenzione, anche se il diretto interessato ha chiarito di non aver fretta di partire e di fare così repentinamente il grande salto.