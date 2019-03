In Francia è il nome del momento, uno dei talenti da seguire. Rémi Oudin, ala classe '96 dello Stade de Reims, si sta prendendo la scena con una stagione da top player. 8 reti e 3 assist in 25 presenze nella sua prima annata in Ligue 1 fanno de "le magicien", come viene soprannominato, uno degli uomini mercato di un Reims che lotta per un posto in Europa. L'ultima in ordine di tempo allo Stade de la Mosson, casa del Montpellier, dove ha messo a segno la sua seconda doppietta stagionale e ha permesso ai suoi di vincere per 2-4 lo scontro diretto e agganciare il Marsiglia al sesto posto.



GLI INIZI - Nato a Châlons-en-Champagne, un comune di 47mila abitanti a 40 km da Reims, inizia a muovere i primi passi sul campo nel Sarreguemines per poi passare nel 2011 nelle giovanili del Metz e, 3 stagioni più tardi, fare ritorno vicino casa nello Stade de Reims dove esordisce in Ligue 2 nel 2016 e nell'arco di due stagioni riesce a raccogliere 48 presenze condite da 10 goal e 8 assist con la maglia dei bianco-rossi e vincere il campionato nella stagione 17/18 ottenendo la promozione e attirando su di sè molteplici attenzioni.



GLI OCCHI DELLA LAZIO - Il suo profilo ha convinto Tare, direttore sportivo della Lazio, e Inzaghi, che grazie alla sua duttilità, potrebbe schierarlo da trequartista, da esterno offensivo o da punta. La trattativa però non sarà semplice visto Oudin ha recentemente rinnovato fino al 2021 e il Reims, al momento, lo considera incedibile.