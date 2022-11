Il Real Madrid ha vinto il premio come Miglior Club del 2022 ai Globe Soccer Awards. Emilio Butragueno, leggenda dei Blancos ed attuale direttore dei rapporti istituzionali del club, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul palco: "Sono felice di essere qua, è un onore ricevere questo premio. E' un riconoscimento che testimonia una stagione straordinaria che resterà scolpita nei cuori dei tifosi del Real. Vorrei condividere il premio coi giocatori, con Ancelotti ed il suo staff, e ringraziare i tifosi: senza di loro non sarebbe possibile tutto ciò e quindi il premio è anche per loro".