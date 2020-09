Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, parla nel corso della conferenza stampa di presentazione di Sottil e Zappa, soffermandosi sulla possibilità di ingaggiare Diego Godin, difensore centrale dell’Inter: “La trattativa per Godin è nel vivo, stiamo cercando di fare di tutto per portarlo a Cagliari. Se riusciremo saremo felicissimi perché è un gruppo che stiamo cercando di costruire anche guardando all'età anagrafica. È un profilo importante e quindi è una trattativa complessa”.



SU NAINGGOLAN - “Anche per Radja il pallino è nelle mani dell'Inter si vedrà a fine mercato ma non facciamo il passo più lungo della gamba. Se ci sarà la possibilità a fine mercato valuteremo ogni possibile mossa”.