Ansu Fati, el jugador més jove en marcar en Lliga amb el Barça

toglie le castagne dal fuoco ai catalani, pareggiando con un bellissimo colpo di testa contro l'e dando il là alla rimonta blaugrana, frenata dal rigore di Torres all'81esimo, e diventa il più giovane marcatore della storia delnellaa 16 anni e 304 giorni. Sì, meglio die compagnia: il prodotto della masia gioca, segna e si emoziona, col volto rigato dalle lacrime dopo aver festeggiato coi compagni.- Una storia incredibile quella del numero 31 del Barcellona: arrivato allanel 2012,dopo chelo aveva messo fuori squadra aa 9 anni perché aveva scoperta della 'trattativa' coi catalani; tre anni dopo la frattura alla tibia e al perone, un anno fermo a causa della sospensione inflitta dallaalper i tesseramenti illeciti dei giovanissimi, la depressione e le difficoltà.- Il sedicenne, che compirà 17 anni il prossimo 31 ottobre, faceva fatica a giocare, poi è intervenuto l'ex portiere: ". Siamo andati a comprarne un paio nuovo e ha ricominciato a giocare bene. Nessuno aveva capito che la colpa era degli scarpini. È un talento purissimo ma deve essere lasciato libero in campo, senza ingabbiarlo in schemi". Settimana scorsa il debutto tra i grandi (secondo più giovane della storia dopo Vicente Martinez), oggi il primo gol per rimontare l'a e superare Bojancome più giovane marcatore della storia del Barcellona nella Liga. Ansu Fati ha fatto il suo ingresso nel calcio che conta.@AngeTaglieri88