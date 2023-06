La cora all'edizione, premio di Tuttosport dedicato al miglior giocatore Under 21 di una squadra europea, ha preso il via oggi a Milano con la presentazione dell'elenco deii stilata per la prima volta anche grazie all'utilizzo di un algoritmo a supporto delle idee della giuria. Ci sono gli italianiIl centrocampista del Barcellona lo scorso anno vinse il trofeo, con Miretti che trionfò nel Best Italian Golden Boy. Entrambi sono presenti anche nella lista di questa stagione.100 – Kevin Paredes (Stati Uniti, Wolfsburg). Golden Boy Rating: 59,199 – Lucas Netz (Germania, Borussia Moenchengladbach). Golden Boy Rating: 59,998 – Carney Chukwuemeka (Inghilterra, Chelsea). Golden Boy Rating: 60,197 – Matias SOULÉ (Argentina, JUVENTUS). Golden Boy Rating: 61,396 – Maximo Perrone (Argentina, Manchester City). Golden Boy Rating: 62,095 – Lewis Hall (Inghilterra, Chelsea). Golden Boy Rating: 62,594 -Ousmane Diomandé (Costa d’Avorio, Sporting Lisbona). Golden Boy Rating: 62,593 – Désiré Doué (Francia, Rennes). Golden Boy Rating: 62,892 – Samuel ILING-JUNIOR (Inghilterra, JUVENTUS). Golden Boy Rating: 62,991 – Mohamed-Ali Cho (Francia, Real Sociedad). Golden Boy Rating: 62,990 – Odin Holm (Norvegia, Valerenga). Golden Boy Rating: 62,989 – Valentin CARBONI (Argentina, INTER). Golden Boy Rating: 62,988 – Arsen Zakharyan (Russia, Dinamo Mosca). Golden Boy Rating: 63,087 – Kevin Jesus Kelsy (Venezuela, Shakhtar Donetsk). Golden Boy Rating: 63,186 – Facundo Buonanotte (Argentina, Brighton). Golden Boy Rating: 63,285 – Habib Diarra (Francia, Strasburgo). Golden Boy Rating: 63,384 – Luka Stojkovic (Croazia, NK Lokomotiva Zagabria). Golden Boy Rating: 63,883 – Tobias Slotsager (Danimarca, Odense Boldklub). Golden Boy Rating: 63,982 – Ervin Omic (Austria, Wolfsberger). Golden Boy Rating: 63,981 – Alexander Busch (Danimarca, Silkeborg). Golden Boy Rating: 63,980 – Isaak Touré (Francia, Auxerre). Golden Boy Rating: 63,979 – Kacper Kozlowski (Polonia, Vitesse). Golden Boy Rating: 64,078 – Arda Guler (Turchia, Fenerbahçe). Golden Boy Rating: 64,377 – Marcus Baggesen (Danimarca, IFK Norrkoping). Golden Boy Rating: 64,476 – Mathias Lovik (Norvegia, Molde). Golden Boy Rating: 64,574 – Tim Oermann (Germania, Wolfsberger). Golden Boy Rating: 64,673 – Otto Rosengren (Svezia, Mjallby). Golden Boy Rating: 64,872 – Filip Sidklev (Svezia, IF Brommapojkarna). Golden Boy Rating: 64,871 – Noah Persson (Svezia, Young Boys). Golden Boy Rating: 65,170 – Wilfried GNONTO (ITALIA, Leeds). Golden Boy Rating: 65,169 – Oscar Gloukh (Israele, Salisburgo). Golden Boy Rating: 65,268 – Victor Lind (Danimarca, IFK Norrkoping). Golden Boy Rating: 65,367 – Romeo Lavia (Belgio, Southampton). Golden Boy Rating: 65,566 – Elye Sepe Wahi (Francia, Montpellier). Golden Boy Rating: 65,665 – Yossoufa Moukoko (Germania, Borussia Dortmund). Golden Boy Rating: 65,764 – Lucas Boel Hey (Danimarca, Lyngby BK). Golden Boy Rating: 65,863 – Viktor Melekhin (Russia, Rostov). Golden Boy Rating: 66,162 – Joao Neves (Portogallo, Benfica). Golden Boy Rating: 66,161 – Petar Ratkov (Serbia, Backa Topola). Golden Boy Rating: 66,360 – Tommaso BALDANZI (ITALIA, EMPOLI). Golden Boy Rating: 66,559 – Christopher Bonsu Baah (Ghana, Sarpsborg). Golden Boy Rating: 66,658 – Johan Bangsbo (Svezia, Goteborg). Golden Boy Rating: 66,857 – Sael Kumbedi Nseke (Francia, Lione). Golden Boy Rating: 66,956 – Valdemar Lund Jensen (Danimarca, Copenhagen). Golden Boy Rating: 67,055 – Aurele Amenda (Svizzera, Young Boys). Golden Boy Rating: 67,154 – Maksym Dyachuk (Ucraina, Dinamo Kiev). Golden Boy Rating: 67,253 – William Clem (Danimarca, Copenhagen). Golden Boy Rating: 67,352 – Stefan Lekovic (Serbia, Stella Rossa). Golden Boy Rating: 67,351 – Lesley Ugochukwu (Francia, Rennes). Golden Boy Rating: 67,750 – Hakon Arnar Haraldsson (Islanda, Copenhagen). Golden Boy Rating: 68,249 – El Chadaille Bitshiabu (Francia, PSG). Golden Boy Rating: 68,448 – Julio Cesar Enciso (Paraguay, Brighton). Golden Boy Rating: 68,847 – Christos Zafeiris (Norvegia, Slavia Praga). Golden Boy Rating: 68,946 – Veljko Ilic (Serbia, Backa Topola). Golden Boy Rating: 69,045 – Andy Alune Diouf (Francia, Basilea). Golden Boy Rating: 69,444 – Evan Ferguson (Irlanda, Brighton). Golden Boy Rating: 69,543 – Pavlo Isenko (Ucraina, Vorskla Poltava). Golden Boy Rating: 69,642 – Bilal El Khannous (Marcco, Genk). Golden Boy Rating: 69,841 – Amane Romeo (Costa d’Avorio, BK Hacken). Golden Boy Rating: 69,940 – Fabio MIRETTI (ITALIA, JUVENTUS). Golden Boy Rating: 70,639 – Jamie Bynoe-Gittens (Inghilterra, Borussia Dortmund). Golden Boy Rating: 70,738 – Maurits Kjaergaard (Danimarca, Salisburgo). Golden Boy Rating: 70,837 – Matija Frigan (Croazia, Rijeka). Golden Boy Rating: 70,836 – Hugo Larsson (Svezia, Malmoe). Golden Boy Rating: 71,335 – Ariel Mosor (Polonia, Piast Gliwice). Golden Boy Rating: 71,434 – Robert Renan (Russia, Zenit San Pietroburgo). Golden Boy Rating: 71,533 – Oleksandr Saputin (Ucraina, Zorya Lugansk). Golden Boy Rating: 71,932 – Alejandro Garnacho (Argentina, Manchester United). Golden Boy Rating: 72,331 – Mathys Tel (Francia, Bayern Monaco). Golden Boy Rating: 72,530 – Johan Bakayoko (Belgio, PSV Eindhoven). Golden Boy Rating: 72,29 – Bjorn Meijer (Olanda, Bruges). Golden Boy Rating: 73,228 – Zeno Debast (Belgio, Anderlecht). Golden Boy Rating: 73,927 – Ismael Doukouré (Francia, Strasburgo). Golden Boy Rating: 74,326 – Ernest Nuamah (Ghana, Nordsjaelland). Golden Boy Rating: 74,625 – Martin Vitik (Repubblica Ceca, Sparta Praga). Golden Boy Rating: 74,624 – Warren Zaire-Emery (Francia, PSG). Golden Boy Rating: 75,323 – Levi Colwill (Inghilterra, Brighton). Golden Boy Rating: 75,722 – Martin Baturina (Croazia, Dinamo Zagabria). Golden Boy Rating: 75,721 – Stefan Bajcetic (Spagna, Liverpool). Golden Boy Rating: 76,220 – Elias Jelert (Danimarca, Copenhagen). Golden Boy Rating: 76,719 – Emanuel Emegha (Olanda, Sturm Graz). Golden Boy Rating: 77,218 – Arnau Martinez (Spagna, Girona). Golden Boy Rating: 77,317 – Rico Lewis (Inghilterra, Manchester City). Golden Boy Rating: 77,416 – Rasmus HOJLUND (Danimarca, ATALANTA). Golden Boy Rating: 78,415 – Milos Kerkez (Ungheria, AZ Alkmaar). Golden Boy Rating: 78,514 – Harvey Elliott (Inghilterra, Liverpool). Golden Boy Rating: 78,713 – Ryan Cherki (Francia, Lione). Golden Boy Rating: 78,812 – Arthur Vermeeren (Belgio, Anversa). Golden Boy Rating: 80,011 – Lucas Gourna-Douath (Francia, Salisburgo). Golden Boy Rating: 80,210 – Giorgio SCALVINI (ITALIA, ATALANTA). Golden Boy Rating: 80,49 – Devyne Rensch (Olanda, Ajax). Golden Boy Rating: 80,68 – Benjamin Sesko (Slovenia, Salisburgo). Golden Boy Rating: 80,77 – Florian Wirtz (Germania, Bayer Leverkusen). Golden Boy Rating: 83,76 – Xavi Simons (Olanda, PSV Eindhoven). Golden Boy Rating: 87,05 – Alejandro Balde (Spagna, Barcellona). Golden Boy Rating: 87,84 – Antonio Silva (Portogallo, Benfica). Golden Boy Rating: 91,63 – Gavi (Spagna, Barcellona). Golden Boy Rating: 93,02 – Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid). Golden Boy Rating: 95,01 – Jamal Musiala (Germania, Bayern Monaco). Golden Boy Rating: 98,3