Pierluigi Gollini non basta ad Antonio Conte per sostituire Hugo Loris a fine stagione. Il contratto del numero uno del Totthenam è in scadenza a giugno 2022. Come riporta The Mirror l'obiettivo dell'ex tecnico dell'Inter sarebbe il portiere dell'Everton Jordan Pickford, che si giocherebbe il posto con l'ex portiere dell'Atalanta.