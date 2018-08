Continua a far discutere il caso Gonalons, il francesce che la Roma vorrebbe cedere ma che rifiuta tutte le destinazione a lui proposte. Sono state tante le offerte per lui, soprattutto dalla Premier League, e dopo aver detto di no a Crystal Palace ed Everton, si è fatto sotto il West Ham, che ha messo sul piatto 10 milioni ma pronto a rilanciare qualora dovesse cedere Obiang. Il centrocampista ci sta pensando, anche se il suo sogno - pure per motivi familiari - sarebbe quello di tornare in Ligue 1. Ricordiamo che il mercato in Francia chiuderà il 31 agosto. Pure il Torino nel frattempo spera, e vista la vicinanza tra il Piemonte e la Francia fa bene a farlo.