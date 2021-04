Robin Gosens, esterno tedesco dell'Atalanta, parla a Kicker.de del caso Superlega: "Il fatto che a volte prevalgano i più deboli, è sempre stato alla base del calcio. Se ora ci sarà una Super League in cui l'Arsenal o il Tottenham si qualificano per sempre senza prestazioni atletiche, il calcio verrà privato delle sue fondamenta. Tutti devono essere consapevoli che il calcio cambierà per sempre e non sarà mai più così come è oggi".



E ancora: "In tutto il mondo le persone stanno ancora morendo. E questi 12 club creano la Super League e ottengono 100-150 milioni di euro nel c***. Devi mettere in discussione l'etica di questo. La cosa triste è che si tratta di soldi, soldi e più soldi. Il danno sarà così grande n che molti tifosi, spero, si opporranno e io prenderò parte a tali proteste".