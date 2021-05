La fumata nera era già arrivata alla fine dell'estate 2020: la fantomatica e tanto acclamata offerta monstre da 50 milioni per l'ala sinistra dell'Atalanta Robin Gosens non era arrivata e i Percassi avevano tirato un sospiro di sollievo. Il tedesco quest'anno ha migliorato ancora il suo rendimento, scavalcando la doppia cifra sotto porta e regalando alla Dea di Gasperini prestazioni di alto livello.



LE AVARE CORTEGGIATRICI- Per questo, con l'Europeo alle porte e i suo sicuro impiego in Nazionale, nemmeno un anno dopo sembra la volta buona: arriverà qualcuno a bussare alla porta di Percassi con almeno 40 milioni, offerta irrinunciabile? Al momento no, stanno tutte alla finestra e perfino il Borussia Dortmund tentenna. Il Leicester di suo non si è spinto oltre i 25 milioni, decisamente troppo pochi, e poi c'è il new entry Barcellona: proporrà uno scambio con Junior Firpo, vecchio amore nerazzurro?



GLI ALTRI 'GOSENS'- Improbabile, l'Atalanta per sostituire Gosens a oggi ha altri nomi sulla lista dei desideri: Dimarco, che il Verona difficilmente riscatterà, Pedraza del Villarreal, o anche l'ex Zappacosta del Chelsea, reduce dal prestito al Genoa.