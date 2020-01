E' stata l'ennesima splendida intuizione di Giovanni Sartori che lo ha preso dagli olandesi dell'Heracles Almelo per meno di due milioni di euro. Gosens segna tanto quanto Higuain(5 gol in campionato) ma di mestiere fa il terzino. L'Atalanta ha blindato l'esterno tedesco con un rinnovo del contratto importante: dal 2022 al 2024, con sostanzioso aumento dell'ingaggio. Ma Robin piace tanto in Italia e all'estero, i dettagli nel nostro focus video.