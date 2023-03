Robin Gosens è stato intervistato da Dazn al termine della sfida vinta per 2-0 dall'Inter contro il Lecce. Visibilmente contento per la vittoria e per la prestazione, il terzino tedesco ex-Atalanta ha anche giurato amore al club nerazzurro in vista del futuro.



FONDAMENTALE - "Abbiamo visto un'Inter pronta, che ha fatto vedere fin da subito la voglia di vincere. Match fondamentale anche vedendo i risultati delle altre. Vittoria strameritata. Io sto bene, ho la gamba che voglio avere, quindi benissimo a ogni livello. Bella serata".



SAN SIRO - "Gli applausi di San Siro? Bellissima sensazione, se non sbaglio è stata la prima presenza da titolare qui in campionato quest'anno escludendo Coppa Italia e Champions. Sono contento per me e per la squadra, una vittoria che ci voleva dopo questa settimana".



ZITTI E PEDALARE - "Confronti tra di noi? Dopo Bologna ci siamo detti 'tutti zitti e pedalare'. Solo così si possono vincere le gare in Serie A, quindi questo è il frutto del lavoro".



FUTURO - "Volevo soffrire in campo, senza uscire: mi serve questa continuità per crescere. Il mio futuro? C'è solo l'Inter".