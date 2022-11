L'Inter prepara una mini-rivoluzione in vista del prossimo mercato di gennaio. In uscita Robin Gosens spinge per tornare in Germania. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in entrata il Valencia apre al prestito del 19enne esterno mancino spagnolo Jesus Vazquez. Alfonso Pedraza era l'obiettivo numero uno, ma il Villarreal non vuole sentir parlare di prestito e chiede oltre 20 milioni di euro.