Nuovo appuntamento con Gosip Girl, la rubrica che va alla scoperta dei fatti più curiosi riguardanti i personaggi in tendenza del calcio e dello sport italiano e non. Questa è la volta delle rivelazioni di Georgina, la compagna di Cristiano Ronaldo, che si rivela particolarmente schizzinosa in fatto di acqua, mentre il nuovo portiere del Napoli Pierluigi Gollini ha un flirt con la cognata di Zaccagni e sorella di Chiara Nasti, Angela. Si parla anche dei problemi per le nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e dei sospiri di Sofia Goggia per Massimo Giletti.



Tutto nel video di Stefania Cattaneo per Calciomercato.com