Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con Gossip Girl, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana con rumors, gossip e tante curiosità social. È bastata una cena, nei luoghi più chic della Sardegna, per scatenare i gossip dell'estate: cosa c'è di vero tra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic? I due, dopo un'iniziale collaborazione imprenditoriale, sembrano essere andati oltre...



Da una possibile love-story a una possibile crisi passeggera: è quella tra Melissa Satta e Kevin Prince-Boateng, che recentemente - dopo la crisi di tre anni fa - ha dedicato alla showgirl un romantico post, promettendo amore eterno. Chi prova a superare la crisi di coppia è invece Michela Quattrociocche, che dopo la separazione da Alberto Aquilani potrebbe aver optato per una nuova relazione con un imprenditore napoletano.



Chiudiamo, infine, con le verità sul GF Vip: arrivano, infatti, le smentite di Ludovica Pagani e Nicola Ventola in merito ad una partecipazione al reality show targato Mediaset.