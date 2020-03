Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con Gossip Girl, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana con rumors, gossip e tante curiosità social.







In questa puntata si parla di Alice Campello, moglie di Alvaro Morata e madre dei suoi due gemelli, che ha confessato di aspettare un altro piccolo/a. Spazio anche a Sara Croce, che racconta il due di picche a Cristiano Ronaldo, alla vacanza sulla neve di Diletta e Daniele King Toretto e alla vita in palestra delle wags Agustina Gandolfo, Enza De Cristofaro e Giulia Amodio. Ma non solo...