Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con Gossip Girl, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana con rumors, gossip e tante curiosità social. Oggi parliamo dell'incidente hot di Shaila Gatta, di Elisabetta Canalis e dell'etichetta di 'rovina carriere' per gli uomini, di Ilary Blasi e Francesco Totti, della gara di addominali tra ex Veline, di Ilary e Cristiano Iovino, il personal trainer, ex dell’attuale metà di Theo Hernandez. Ma non solo!