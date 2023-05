Nuovo appuntamento con Gossip Girl, la rubrica curata da Stefania Cattaneo che va alla scoperta dei fatti più curiosi riguardanti i personaggi in tendenza del calcio e dello sport italiano e non. In questa puntata parliamo del nuovo flirt di Elisabetta Canalis, di Melissa Satta e Berrettini (con i fan che si sono arrabbiati molto per qualcosa che riguarda la showgirl), di Claudia Motta, che ha rotto con lo chef Simone Rugiati per colpa di Pasotti, ma per qualcuno potrebbe essere anche l’amante di Totti.