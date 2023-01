L'avvocato di diritto sportivo, che fra gli altri incarichi è anche legale del, intervistato dal Messaggero parla della condanna subita dallaper il caso, analizzando motivi e conseguenze, anche su altri filoni d'indagine."I 15 punti di penalità sono la conseguenza di una duplice esigenza. rappresentata anche dal Procuratore federale Giuseppe Chiné nella propria requisitoria: sanzionare comportamenti di particolare gravità e infliggere sanzioni afflittive - spiega Grassani -. Si tratta di una sanzione indubbiamente con pochi precedenti nelle massime categorie, conseguente all'accertamento dinel periodo attenzionato. Sanzione eccessiva? Non sono d'accordo. L'articolo 4 CGS, norma ombrello che punisce tutti quei comportamenti contrari a lealtà, probità e correttezza posti in essere nell'esercizio dell'attività rilevante per la Figc, non presenta sanzioni minime e massime: non si dimentichi che. È una delle peculiarità dell'ordinamento sportivo che, a differenza, ad esempio, dell'ambito penale, consente di sanzionare anche comportamenti non previsti come disciplinarmente rilevanti da una specifica disposizione, ma semplicemente qualificabili come sleali, scorretti o improbi".. In altre parole, non esiste prova che gli altri club fossero consapevoli concorrenti del club bianconero. Non si dimentichi che trattavasi di un ricorso per revocazione e, dunque, per incidere sulle decisioni già assunte e passate in giudicato, era necessario un fatto nuovo decisivo a carico degli indagati. Che, nel caso delle altre società, non era ravvisabile negli atti provenuti da Torino"."Cosa dobbiamo aspettarci? Si tratta di un procedimento completamente diverso e senza precedenti. Una nuova partita che si giocherà principalmente sull'accertamento delle conseguenze che la manovra stipendi ha prodotto in termini di benefici per il club bianconero. Anche in questo caso, difficile immaginare le sanzioni che saranno richieste dalla Procura Federale, ma, soprattutto qualora si contesti l'illegittimo conseguimento della Licenza nazionale necessaria per la partecipazione al campionato o l'elusione dei controlli periodici in materia di pagamento degli emolumenti in favore dei tesserati»., almeno per quanto appreso dagli organi di stampa, e credo non rimarrà insensibile rispetto ai provvedimenti della FIGC, qualora confermati. In questo scenario, immaginare ripercussioni rispetto alla partecipazione alle manifestazioni continentali da parte del club bianconero non appare un fuor d'opera".