Nell’affare Orsolini “” per il reato di falso in bilancio, per cui l’inchiesta deve essere archiviata. Lo anticipa l’Avv. Mattia Grassani di Bologna, che assiste la società rossoblù nel giudizio sportivo ed ha difeso la compagine di Joey Saputo anche nel filone penale delegato alla fine di febbraio scorso dalla Procura di Torino. Il decreto che dispone l’archiviazione, depositato in Cancelleria pochi minuti fa, 22 agosto, dal Gup del Tribunale penale di Bologna, Dott. Sandro Pecorella, non lascia adito a dubbi di sorta:, avvenuto in data 11 luglio 2019. Si chiude, così, il primo dei sei filoni di indagine “spacchettati” dalla Procura di Torino nell’Indagine Prisma, oltre a Bologna hanno richiesto la documentazione le Procure di Genova, Bergamo, Udine, Modena e Cagliari le cui valutazioni sono ancora in corso.Secondo il Gup del Tribunale di Bologna, da condividere sono le considerazioni della Procura felsinea circa. Un atto, secondo i Magistrati che hanno indagato, di cui. Non si è, quindi, in presenza di un contratto bensì di, privo di qualsivoglia validità/efficacia, anche perché non depositato presso gli organi federali competenti. Un inter, quello seguito dalla giustizia bolognese, rapidissimo, tra apertura del fascicolo, svolgimento delle indagini, richiesta di archiviazione e accoglimento della domanda del PM da parte del GUP durato pochissimi mesi, così da garantire chiarezza e certezza del diritto in tempi celeri e sgombrare il campo da ogni strumentalizzazione.Secondo l’Avv. Mattia Grassani “si tratta di una pronuncia resa a tempo di record chee riguardanti fattispecie similari. Il punto saliente, a mio avviso, la vera svolta della decisione di oggi è che finalmente si mette nero su bianco che un documento avente natura di scrittura privata, non depositato presso gli organi federali competenti, risulta di assoluta irrilevanza per l’ordinamento generale dello Stato., nemmeno a responsabilità disciplinare”.Siamo, quindi, giunti alla parola fine dell’indagine bolognese, con negazione di qualsivoglia ipotesi di reato nella vicenda Orsolini, in quanto, secondo il Gup del Tribunale di Bologna, “”. Game over.