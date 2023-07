Ryan Gravenberch vuole giocare. Il centrocampista olandese classe 2002 ha parlato a Kicker di quello che è il suo presente e il suo futuro: "Non voglio rivivere un anno così. Voglio solo giocare di più, preferibilmente al Bayern Monaco, altrimenti in un club dove gioco al 100%. Perché non voglio vivere di nuovo un anno come questo". Nel frattempo il club tedesco ha aperto al prestito: sul 21enne c'è l'interesse di diversi club italiani