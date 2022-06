Ryan Gravenberch al Bayern è uno dei colpi dell’estate finora, ma il suo sbarco in Bundesliga poteva andare diversamente. È lo stesso olandese a rivelarlo al Telegraaf. L’ex Ajax infatti ha ammesso che un altro ex lanciere, Erik ten Hag, fresco nuovo allenatore del Manchester United, ha provato a portarlo con sé in Inghilterra. “Lo United è un grande club, ma ho avuto un ottimo impatto con la mia nuova squadra e avevo già dato loro la mia parola”, queste le parole del centrocampista.