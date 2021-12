ha preso la parola in conferenza stampa, al termine del Consiglio Federale tenutosi oggi., la posizione del numero uno di via Allegri è stata chiarissima: ". Uno dei disponenti ha richiesto ieri una proroga che però non è prevista nell'atto notarile. Auguriamo alla Salernitana di trovare un acquirente nei prossimi dieci giorni altrimenti c'è l'atto notarile che parla chiaro".- ", fermo restando che penso che sarebbero confutati un secondo dopo.Ci sono altre modalità alle quali stiamo lavorando, ma solo ai fini di valutazioni nostre interne: non possono impattare a livello di bilancio di società di capitali. Tra l'altro le licenze nazionali le dobbiamo mandare alla giunta del CONI, che le manda alla COVIS: io ho ricevuto l'approvazione, sono state ritenute molto stringenti e severe, mi sembra che le modalità attraverso le quali procediamo siano chiare"., Gravina ha aggiunto: ". Spero che quella con l'Inter non sia stata l'ultima partita in A della Salernitana. La proroga non è contemplata, o entro il 31 arriva una comunicazione ufficiale dei trustee che hanno definito e accettato una vendita con garanzie e preliminari e prendono i 45 giorni per la firma definitiva oppure la Salernitana è fuori., eravamo di fronte ad una deroga già dopo la promozione dalla serie D. Ci poteva essere l'esclusione, secondo la norma, già da giugno ma mi sembrava un atto di una cattiveria eccessiva. Ci sono ancora le condizioni per risolvere il problema, non dipende da noi ma dai disponenti.".