Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato il successo dell'Italia U21 contro la Spagna nell'intervista concessa a Rai Sport: "Grazie ai tifosi, serata straordinaria. La partita è stata impegnativa, ma il coraggio e la capacità di ribaltare il risultato rende questa serata da incorniciare. Al di là della storia e della statistica, ciò che stasera va sottolineato è la caparbietà di questi ragazzi, che dimostra che hanno chiaro l'obiettivo. L'obiettivo è vincere l'Europeo, che per la prima volta nella storia viene organizzato da noi. Abbiamo una squadra competitiva, dobbiamo provarci fino in fondo. Dedica particolare per questa vittoria? Zeffirelli è stato un grande tifoso di questa nazionale, sicuramente un pensiero va a lui. Dedico però questa vittoria alla splendida città di Bologna, che stasera ha dato una grande spinta alla squadra".



Poi in mixed: "La partita più difficile è quella che dobbiamo giocare martedì. I ragazzi oggi hanno fatto un’ottima prestazione, bene così. Sono stati bravi, hanno messo carattere e voglia, per recuperare la partita. Per Totti porte sempre aperte come per tutti i giocatori che hanno reso grande la Nazionale”