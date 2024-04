Gravina chiede rispetto: 'Qual è il ruolo di Lotito? Le regole sono chiare, valgono per tutti. Europei? Girone di ferro, ma...'

Dopo le bordate contro il patron della Lazio Claudio Lotito espresse in mattinata, il numero 1 della Figc, è tornato a parlare a Tutti Convocati del conflitto che c'è fra la federazione italiana e la Lega Serie A con il tema delle riforme che resta centrale per il futuro del calcio del paese."Lotito? Non ho espresso parole dure, ma fotografato una situazione reale. Spesso si parla di invasioni di campo, conflitti di interesse. Ho solo chiesto chiarezza su qual è il ruolo effettivo in capo a Lotito. Ci sono regole chiare, valgono per tutti"

"Non sono sorpreso della litigiosità sul tema riforme. Credo che all'interno di confronti dialettici debbano esserci momenti di tensione da gestire con rispetto reciproco. Credo di aver dimostrato sempre grande equilibrio., spero possa chiarire meglio il concetto che va aldilà dei limiti del rispetto istituzionale.""La Serie A gode di massima autonomia nell'organizzare il campionato, nella valorizzazione del brand, nella gestione diritti tv, manca l'organizzazione della giustizia che per legge spetta a Federazione. Gli arbitri oggi sono tanto autonomi."

"Rivolgo un grande in bocca al lupo alle finaliste di Coppa Italia e alle nostre tre splendide squadre impegnate a livello internazionale.""Vibrazioni positive per l'Europeo. Certo, siamo pragmatici, il nostro è un girone di ferro e lo affronteremo con la consapevolezza che siamo campioni uscenti e con l'obbligo di restituire entusiasmo ai tifosi che ultimamente si è perso con i mancati Mondiali"