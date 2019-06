Arrivando allo stadio Friuli di Udine per assistere alla finale dell'Europeo Under 21, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha voluto tracciare un bilancio del torneo: "Con la finale di Udine si chiude UEFA Euro Under 21 che, dal punto di vista organizzativo, ci vede molto soddisfatti. Abbiamo registrato 4 sold out (nelle 3 gare dell’Italia e ancora in occasione di Spagna-Germania), vendendo oltre 250 mila biglietti. Ma soprattutto abbiamo vinto la sfida più importante: quella della partecipazione e dell’accoglienza. Abbiamo coinvolto soprattutto i più giovani e tantissime famiglie, accompagnandoli in un percorso culturale ispirato ad un valore imprescindibile, nello sport come nella vita: il rispetto! È stata un’avventura difficile ma entusiasmante, che ha visto la FIGC impegnata con forti motivazioni e grandi professionalità insieme alla UEFA, che ringrazio in modo particolare, ai Club e alle istituzioni civili. Questo torneo lascia in eredità al territorio impianti ammodernati e soprattutto un diffuso senso di gioia e di condivisione, assieme alla consapevolezza che il nostro Paese è pronto per ospitare altri grandi eventi sportivi".