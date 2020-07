Nel suo intervento di oggi al Gr Parlamento il presidente federale Gabriele Gravina ha anche espresso tutta la sua ammirazione per l'operato bianconero: "La Juventus negli ultimi anni ha lanciato un messaggio molto forte: al di là del valore dei singoli atleti in tanti in questo decennio hanno trascurato l’organizzazione, la programmazione e soprattutto un modo di applicare costantemente una visione, una sorta di lungimiranza nella gestione della propria realtà economico-sportiva. La Juve ha dimostrato di essere avanti e di essere una realtà al passo con l’Europa: molto forte sul piano tecnico, della competizione sportiva, ma anche sotto il profilo della capacità organizzativa e gestionale".