Gabriele Gravina, presidente della Figc appena entrato nel comitato esecutivo della Uefa, secondo Tuttosport sta progettando una norma che dovrebbe prevenire iniziative come quella verificatasi all'inizio di questa settimana: una clausola che impone, per avere la licenza nazionale per la stagione successiva, di aderire esclusivamente a competizioni sotto l'egida Uefa.