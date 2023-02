Gabriele Gravina ha parlato a margine della presentazione del “Report dell’osservatorio calciatori sotto tiro”, a cura dell’AIC. Il presidente della Figc si è espresso in merito alle plusvalenze, per cui la Juventus è stata penalizzata di 15 punti in classifica.: "Se ne parla da tantissimi anni ma nessuno riesce a trovare la soluzione. Quando ci muoviamo nel campo dell'economia di mercato, è davvero difficile trovare elementi oggettivi ma aspetto lumi da chi è deputato a giudicare questi fenomeni. Io ritengo che non ci siano dati oggettivi nel caso di scambi di mercato".