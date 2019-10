Nel corso dell'intervista a Repbublica, Gabriele Gravina ha parlato di Francesco Totti e un possibile ruolo in Figc: "Gli ho parlato tre volte, l’ho convinto a tornare allo stadio per Italia-Grecia. Voglio coinvolgerlo nella formazione dei giovani. Ma deve studiare da dirigente. Altri ritorni? Buffon: l’ho contattato, lo vedo come un grande allenatore, ora vuole giocare. In futuro, direi Chiellini".