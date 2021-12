Graziano Rossi ricoverato in ospedale. Il padre del 9 volte iridato Valentino è da sabato pomeriggio nel reparto di Neurologia dell’ospedale Marche Nord di Fano: le sue condizioni, a quanto riferisce Il Resto del Carlino, non sarebbero gravi, ma medici hanno deciso di tenerlo comunque in osservazione.



CONDIZIONI NON GRAVI - Il 67enne è giunto al Santa Croce di Fano in ambulanza, dopo una prima visita all’ospedale di Pesaro: le condizioni di Graziano Rossi non sarebbero gravi, è entrato con un codice verde. Nei prossimi giorni si chiarirà meglio il quadro clinico.