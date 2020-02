Intervistato da Express and Star, il gioiello dell'Aston Villa Jack Grealish parla dell'interesse del Manchester United: "Ovviamente è bello. A chi non piacerebbe? Ad essere onesto, provo a prendere tutto con le pinze. Ci sono già passato cinque anni fa quando sono esploso e parlavano di me. Avevo 19 anni, andavo online e leggevo di me, non ci credevo. Ero sempre sui giornali e chiedevano se fossi io il prossimo crack. Poi è andata storta una sola cosa e tutto è caduto. E' bello leggere e ascoltare, ma non mi lascio prendere troppo perché so quanto in fretta possono cambiare le cose".