Elisabetta Gregoraci, showgirl di fede napoletana, dice la sua alle Cronache di Napoli della sfida tra Napoli-Juve: "Un pronostico su Napoli-Juve? Incrocio le dita, non dico altro. L'addio di Hamsik? Una tragedia, per me come per tutti qui in città. Ma fa parte del gioco, guardiamo al futuro. A Marek auguro il meglio, è stato una bandiera e un grande capitano. Sono certa che chi raccoglierà la sua eredità in campo e nello spogliatoio sarà in grado di sostituirlo alla grande".