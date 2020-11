Antoine Griezmann vuole mettere la parola fine alla presunta querelle col compagno di di squadra Leo Messi, dopo che nelle scorse settimane il suo ex agente e lo zio avevano rilasciato commenti poco lusinghieri sul conto del campione argentino. Ospite del programma "Universo Valdano", condotto dalla leggenda del Real Madrid, Griezmann ha parlato del suo rapporto con la Pulce.



"Non rilascio dichiarazioni dal giorno della mia presentazione, perché ho sempre voluto far parlare il campo. Ma ora basta, è arrivato il momento di mettere le cose a posto. Ho sopportato alcuni commenti per troppo tempo. Appena arrivato al Barcellona, parlai con Messi e lui mi confidò di essersi inc...o molto l'anno prima quando scelsi di rimanere all'Atletico Madrid. Ma una volta con lui al Barcellona, avrebbe dato tutto per me ed è la stessa sensazione che avverto oggi", ha dichiarato Griezmann. Che aggiunge: "Messi sa che ho solamente rispetto e ammirazione per lui. Il mio ex rappresentate non lo vedo dal giorno del mio matrimonio, quando non si è presentato. Intervistano lui perché sanno che chi mi sta vicino non parla mai. Mio zio invece non sa come funziona il calcio, e Messi sa che non ci parlo mai. Di mio zio non ho più nemmeno il numero di telefono".