Carlos Tevez, ex giocatore tra le altre della Juventus, ha appeso le scarpe al chiodo ed è diventato l'allenatore del Rosario Central, nella sua Argentina. Tuttavia, l'Apache è stato oggetto di una denuncia abbastanza grave.



COSA E' SUCCESSO - L'avvocato Gustavo Dellepiane ha sporto denuncia sostenendo che, se il corso dura tre anni ed è vero che Tevez lo ha iniziato nel 2021, non può avere l'abilitazione prima del 2023. Ecco le sue parole a La Capital: "Ci sono delle responsabilità da parte della Federazione, dell'associazione dei tecnici e del Rosario Central. Se avesse firmato come portaborracce, non ci sarebbe stato nessun problema. Si tratta solo di far rispettare la legge, c'è gente che dedica la vita al calcio e non riesce a mangiare".