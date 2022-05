L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno in Champions League sul campo del Real Madrid: "Ammiro Ancelotti come uomo, come allenatore e come ex calciatore. Gli faccio i complimenti per aver vinto il campionato spagnolo, è stato in tutto il mondo e ha allenato squadre fantastiche. È una persona eccezionale, l'ho conosciuto anni fa, è sempre calmo e controlla perfettamente le sue emozioni".



"Dovremo fare meglio dell'andata, ma potremmo anche fare peggio e vincere lo stesso. Non possiamo escludere che vada così, nessuno lo sa. A volte si ottiene ciò che non si merita, altre no. Dobbiamo fare una grande partita e vincere, per eliminare il Real Madrid devi fare ben più di due partite".



"Giochiamo per la Premier League, giochiamo ogni tre giorni e non posso far riposare i calciatori. Sono due ottime squadre e si è visto una settimana fa. Loro sono i campioni di Spagna, noi stiamo cercando di vincere in Inghilterra. Come ho detto una settimana fa, siamo in semifinale e abbiamo tanta voglia di raggiungere la finale per il secondo anno consecutivo".