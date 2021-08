Pep Guardiola lascerà il Manchester City nel 2023, alla naturale scadenza del contratto, e ha già le idee chiare sul futuro: "Una Nazionale". A dare l'annuncio è lo stesso tecnico che, ospite della compagnia brasiliana XP Investimento, traccia le mosse per il proseguimento della carriera: "Il prossimo passo sarà una nazionale. Ma prima, dopo sette anni al City, dovrò riposarmi un po', starmene tranquillo, studiare. Poi mi piacerebbe allenare agli Europei, in Copa America o al Mondiale". Un anno sabbatico poi il ritorno in panchina, ma non su quella di un club: per Guardiola si profila una tappa da ct.